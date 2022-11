La BB14 si arrende in casa | Orzinuovi passa all’Italcementi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 novembre 2022) Bergamo. Dopo il successo interno contro Vicenza, la Bergamo Basket 2014 non riesce a trovare il successo nel secondo match consecutivo. I gialloneri cadononel match contro, capolista e imbattuta. Non riesce l’impresa ai ragazzi di Ghirelli che approcciano bene il match nel primo e nell’ultimo quarto, ma non riescono a regge l’urto dei bresciani nel mezzo della gara, gara che, al di là del punteggio, non è piaciuta per l’atteggiamento al coach dei bergamaschi. “Non abbiamo fatto la partita per provare l’impresa, alla prima spallata vera dopo averci provato nel primo quarto non ci abbiamo più creduto, alla prima fuga abbiamo un po’ mollato” è stato il commento del tecnico. Bergamo Basket 2014 – Agribertocchi51-72 (15-17, 10-21, 10-17, 16-17) Bergamo Basket 2014: Guglielmo Sodero 15 (4/7, 2/7), Carlo ...