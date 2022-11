Kiev | bombe a grappolo su Zaporizhzhia | evacuati residenti - Zelensky | Libereremo anche il Donbass e la Crimea

Agenzia ANSA

No diai negoziati: "Impossibile trattare ora". Medvedev torna a minacciare: "Non abbiamo ancora usato tutto l'arsenale, c'è tempo". Putin non parteciperà al G20 di Bali, né in presenza né ...13 nov 08:01a grappolo su Zaporizhzhia: evacuati residenti A Zaporizhzhia, regione sud - orientale dell'Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa, le forze dell'ordine hanno ... Kiev, bombe a grappolo su Zaporizhzhia, evacuati residenti - Europa La guerra in Ucraina giunge al 263esimo giorno. Zelensky annuncia i prossimi obiettivi della controffensiva ucraina: "Libereremo anche il Donbass e la Crimea". Aleksandr Dugin, filosofo e ideologo del ...La zona è stata colpita da Iskander-K. Lavrov, Usa e Nato vogliono dominare area Asia-Pacifico. Filorussi avvertono Kiev, se colpite diga in migliaia sott'acqua (ANSA) ...