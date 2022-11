Kate Winslet aiuta la mamma di una bambina malata | 20 mila euro per pagare le bollette

(Di domenica 13 novembre 2022) Il caroè ormai diventato un problema che coinvolge tante famiglie italiane, ma all’estero non sembra andare particolarmente meglio. Questo ha spintoa fare un gesto concreto per unascozzese in difficoltà: Carolynne Hunter ha infatti quattro figli, l’ultima delle quali, Freya, ha dodici anni e ha gravi problemi di salute. Freya è infatti cieca e muta e deve stare attaccata costantemente a un macchinario, oltre ad avere bisogno di assistenza infermieristica a domicilio. Dover sostenere tutte i costi necessari risulta davvero difficile per la donna, che ha deciso di raccontare la sua storia e lanciare un appello attraverso la piattaforma GoFoundMe, nella speranza che qualcuno volesserla. Al momento la famiglia si ritrova a spendere circa 6.500 sterline (7.400 ...

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e. La ..., Eva Longoria, Bebe Vio e le altre testimonial L'Oréal Paris per l'autostima al femminile › Reese Witherspoon: "Coraggio e autostima sono il mio motore" Un padre violento ...Kate Winslet ha il cuore grande. L'attrice di Hollywood ha deciso di corre in aiuto di una madre scozzese disperata. Sua figlia, Freya, ha bisogno di un supporto costante per restare in vita e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...