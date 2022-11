Juventus | tegola last minute | chiamato il Primavera

(Di domenica 13 novembre 2022) Infortunio poco prima della partita per la, con Massimiliano Allegri costretto a convocare unLaaffronta il big match contro la Lazio in quest’ultima giornata di Serie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

JuveLive

...ore 18 invece sarà il Milan a ospitare la Fiorentina e in serata sfida da non perdere con-... sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 14 con Toure quindiper la squadra di casa con ..., le parole di Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione della sfida con la Lazio. Manca sempre meno al fischio d'inizio di- Lazio, gara clou della quindicesima giornata di Serie A. I bianconeri intendono proseguire nella striscia di risultati utili consecutivi, e lanciare un messaggio inequivocabile alla ... Juventus, tegola Vlahovic per Allegri: le condizioni del serbo Infortunio poco prima della partita per la Juventus, con Massimiliano Allegri costretto a convocare un Primavera ...Immobile non sarà della partita in Juventus-Lazio. L'attaccante biancoceleste si è fermato alla fine della rifinitura ...