Juve Lazio 2-0 LIVE | Kean fa doppietta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Sbaglia Kostic – Grande apertura di Fagioli per Kostic, che alza la testa e prova a servire al centro Milik e. Cross completamente sbagliato, pallone alle stelle. 6? Occasione– Kostic la tiene in campo e dà il via al contropiede di. Doppio passo, pallone sul sinistro e diagonale che non ...