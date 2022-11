Juve Lazio 0-0 LIVE | Milik vicino al gol

(Di domenica 13 novembre 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Sbaglia Kostic – Grande apertura di Fagioli per Kostic, che alza la testa e prova a servire al centroe Kean. Cross completamente sbagliato, pallone alle stelle. 6? Occasione Kean – Kostic la tiene in campo e dà il via al contropiede di Kean. Doppio passo, pallone sul sinistro e diagonale che non esce di molto. 8? Gran palla di ...

... ore 20.45) la Juventus di Massimiliano Allegri , reduce da cinque vittorie di fila e tornata a lottare in zona Champions League , ospiterà ladell'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri che ...Grande attesa per Juventus -, big match della quindicesima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sull'ex Sarri e sull'uomo mercato MilinkovicJuventus -chiuderà il 2022 del campionato di Serie A prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Maurizio Sarri ©LaPresseUn vero e proprio scontro diretto per la zona Champions e il vertice della ...La Juventus in emergenza portieri per la sfida contro la Lazio convoca il giovane Scaglia: prima convocazione con la squadra dei grandi ...22' - Contrasto vigoroso di Marusic su Fagioli, l'arbitro lascia correre. Nel prosieguo dell'azione, Cuadrado butta fuori il pallone per consentire le cure al compagno. Fagioli si ...