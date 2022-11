John Wick 4 | il trailer è promettente La fine è vicina?

Leggi su starwarsnews

(Di domenica 13 novembre 2022) Comicsmovietv. Il miticosta per tornare con il suo Capitolo 4. Il franchise che ha come protagonista il personaggio interpretato da Keanu Reeves è quasi pronto e il 23 marzo 2023 arriverà nelle sale cinematografiche. E’ stato rilasciato il primoufficiale in italiano, che potrete vedere nella parte finale di questo articolo.