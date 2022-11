Italia | Toloi ed Emerson ai box per infortunio | Mancini convoca Parisi

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Robertodovrà rinunciare a RafaeledPalmieri in vista delle amichevoli contro Albania e Austria, in programma il 16 ed il 20 novembre. I due difensori, rispettivamente di Atalanta e West Ham, hanno infatti accusato dei problemi fisici e non saranno disponibili per gli impegni dell’. Al loro posto, il cthato Fabianodell’Empoli, inizialmente chiamato dalla Nazionale Under 21. SportFace.