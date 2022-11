Italia | Malta | Cipro e Grecia riusciranno a contrastare la Francia sui migranti?

Eppure il Papa in persona ha di recente esortato pubblicamente l'Europa a non lasciare sole l', appunto, la Grecia, Cipro,e la Spagna a provvedere agli sbarchi dei migranti e a quel che ...E sono solidali anche Grecia,e Cipro che hanno firmato con l'una dichiarazione congiunta dei ministri dell'Interno perché hanno lo stesso ...MILANO (ITALPRESS) - 'Noi sul tema migranti abbiamo posto un problema politico, non volevamo creare alcuna polemica. Da parte della Francia c'è ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...