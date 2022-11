Italia-Francia | perché alleati e non nemici

(Di domenica 13 novembre 2022) Esibizione di muscoli e arroganza non possono che portare a conflitti e isolamento. Questa semplice ma ineludibile regola ha trovato un ulteriore conferma nella vicenda dei migranti bloccati in mare per giorni e giorni dalla cocciutaggine ideologica del Governo Meloni

Il portavoce del governo francese, Olivier Véran, intervistato da Bfm - Tv sugli sviluppi della crisi trasui migranti, ha confermato: "Non faremo quanto era stato previsto". Si tratta dell'accoglienza "di un po' più di 3.000 persone" sbarcate in, "di cui 500 entro la fine dell'...Dietro la facciata umanitaria, il fronte aperto sull'accoglienza dei migranti nasconde interessi politici profondi. Sia per l'che per la. Il fatto che oltralpe la reazione abbia assunto toni così aspri non è un aspetto secondario. Molti imputano a questa presa di posizione del presidente Macron un modo per ...Il ministro dell’Interno Piantedosi è tornato sullo scontro Italia-Francia, iniziato dopo il caso Ocean Viking ...Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, è intervenuto ai microfoni de "L'Italia s'è desta" condotta da Gianluca Fabi e Emanuela Valente su Radio ...