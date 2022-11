Italia-Albania in tv | data | canale | orario | diretta tv e streaming amichevole 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) L’e le indicazioni per vedere intra due squadre che non si sono qualificate per i Mondialiin Qatar. Gli azzurri di Roberto Mancini volano a Tirana per sfidare i padroni di casa e proseguire nel percorso di ‘riscatto’ dopo l’amara eliminazione contro la Macedonia del Nord. L’vuole ripartire ma soprattutto ricostruire, perciò non è da escludere l’impiego di giovani calciatori. Non a caso sono stati convocati Fagioli e Miretti oltre ai vari Gnonto e Scamacca. Calcio d’inizio a Tirana alle ore 20.45 di mercoledì 16 novembre, con la partita che verrà trasmessa in tv in chiaro su Rai Uno, oltre ad essere visibile anche insu Raiplay. SportFace.