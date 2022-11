Istanbul | Istiklal Caddesi | il cuore della città per shopping | movida e cultura | nel 2016 un attentato causò 4 morti

(Di domenica 13 novembre 2022) L'che ha causatoe feriti aè avvenuto in, nelturca in una zona ad altissima frequentazione e proprio per questo...

...newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Forte esplosione nel centro di:... le 14.20 in Italia), nella zona dello shopping di BeyoluStreet, quartiere di Taksim, ......vede l'istante dell'esplosione sulla via pedonale, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra. Tajani: 'Stiamo contattando gli italiani a' ...Forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia): quattro persone sono morte e 38 sono ...Una forte esplosione è avvenuta oggi nel centro di Istanbul. Lo riferiscono i media turchi che parlano ... L'esplosione, scrive il sito di Sabah, si è verificata nella via dello shopping Istiklal, nel ...