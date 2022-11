Istanbul | il momento dell’esplosione tra i passanti ripreso dalle telecamere di sicurezza – Video

(Di domenica 13 novembre 2022) Le persone che camminano, nella via dello shopping, poi l’esplosione, il fumo nero e i corpi sull’asfalto. Ledisorveglianza hanno registrato ilin cui una bomba è deflagrata lungo la via pedonale Istiklal, a. Stando alle parole del presidente Erdogan, sono morte sei persone, 53 quelle ferite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Al, ha aggiunto il presidente turco, 'sembra che una donna abbia avuto un ruolo nell'... Strada molto affollata - La strada dove è avvenuta l'esplosione è fra le più popolari di, ricca ...Boato nella via affollata, le urla e il panico Un'esplosione violenta nel centro di, il boato, le urla e la fuga. Un video diffuso su Twitter dal giornalista Levent Kemal documenta l'esplosione avvenuta nel cuore della città turca. "E' un attentato", le parole del presidente ...Ore di apprensione aoggi pomeriggio dopo l'attentato terroristico ad Istanbul. Due donne di Sora si trovano infatti nella città turca da questa mattina. Hanno raggiunto ...