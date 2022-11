Istanbul | il momento dell' esplosione e la fuga delle persone

iLMeteo.it

Nella centralissima via pedonale Istiklal il boato è stato registrato da una persona che stava camminando. Anche una telecamera di sorveglianza ha ripreso il......4 morti Una forte esplosione si è verificata nell'affollato centro di. Le autorità turche,citate dalla Tass,parlano di "diverse persone" rimaste uccise. Alalmeno 4 morti,38 feriti ... Istanbul: forte Esplosione nel cuore della città, ci sono Morti e Feriti; il VIDEO del momento dello scoppio L'attentato che ha causato morti e feriti a Istanbul è avvenuto in Istiklal Caddesi, nel cuore della città turca in una zona ad altissima frequentazione e proprio per ...Nella centralissima via pedonale Istiklal il boato è stato registrato da una persona che stava camminando. Anche una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento dell'incidente ...