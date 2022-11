Istanbul | grave esplosione in pieno centro | diversi morti e decine di feriti

(Di domenica 13 novembre 2022) Due le ipotesi, bomba nascosta in un sacco o un kamikaze. L’attentato nella via dello shopping, Istiklal Street, ancora nessuna rivendicazione. Il governo turco: «Atto gravissimo, molte vittime»

Le isitituzioni italiane hanno anche un'altramancanza: non valutano il rischio previsto dall'articolo 51 della Convenzione diche prevede sia preso in considerazione 'il rischio di ...... generale Sergey Surovikin, crea senza dubbio un nuovoproblema di immagine per Mosca. Dal ...momento i segnali di apertura al dialogo con Mosca per la prima volta dopo le trattative dia ...Una forte esplosione è avvenuta nel centro di Istanbul. «Diverse persone» sono rimaste uccise nell'esplosione nella affollata via Istiklal. Lo affermano le ...Una forte esplosione è avvenuta nel centro di Istanbul. Lo riferiscono i media turchi ... VIDEO - Esplosione in una casa nel nuorese, 2 feriti gravi e 2 dispersi Stando a quanto inizialmente reso noto ...