Istanbul | esplosione in pieno centro | almeno 4 morti e 38 feriti | il sospetto

(Di domenica 13 novembre 2022) Sonoquattro ie 38 idopo l'avvenuta domenica 13 novembre neldi, in Turchia. A confermarlo il governatore della metropoli turca, Ali Yerlikaya, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale turca "Anadolu". L'è avvenuta lungo il viale Istiklal, nel distretto di Beyoglu, un luogo generalmente molto affollato e non lontano da piazza Taksim, frequentata da tanti turisti. "Le forze di polizia, le ambulanze, i vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono stati invitati sul luogo. Ci sono. Le informazioni sull'evoluzione degli eventi verranno rese note", ha detto Yerlikaya. Le autorità non escludono la matrice terroristica. Intanto la Turchia ha imposto a ...

Nella centralissima via pedonale Istiklal il boato è stato registrato da una persona che stava camminando. Anche una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento ...Sono alcuni secondi dei primi video che hanno iniziato a circolare sul web, in particolare su Twitter, in merito all'avvenuta a. Altri video mostrano ambulanze e mezzi delle ...Momenti di terrore a Instanbul, dove poco dopo le 16 di domenica 13 novembre si è verificata una forte esplosione. Il fatto è accaduto nel cuore della città, in Beyoglu Istiklal Street, nel quartiere ...Morti e feriti in un’esplosione avvenuta in una strada pedonale nel centro di Istanbul. Lo ha detto il governatore di Istanbul Ali Yerlikaya in un tweet. L’esplosione è avvenuta alle 16.20 ora locale, ...