Istanbul | attentato nel cuore della città | morti e feriti

(Di domenica 13 novembre 2022) Una forte esplosione ha colpito il centro di, in Turchia, intorno alle 16:20 ora locale (le 14:20 in Italia) del 13 novembre. Sono almeno 6 le persone morte e 81 quelle che sono sono rimaste ferite. La polizia indaga per terrorismo, mentre si fa strada l’ipotesi di unkamikaze. Al momento quello di 6e 81è soltanto un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi. Quello diè stato un “vile“, ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “La nostra Nazione deve essere sicura che i responsabilisituazione in Istiklal saranno puniti come meritano“, ha affermato Erdogan, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu. Il presidente turco ha menzionato “il ruolo di una donna in questa situazione“. ...