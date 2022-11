Istanbul | attentato a Istiklal caddesi | 6 morti e 53 feriti Erdogan | «Puniremo i responsabili»

Quello diè stato un "vile", ha dichiarato il presidente turco Erdogan. L'esplosione è avvenuta a Istiklal Caddesi, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea della città. Molte ......bilancio dell'esplosione avvenuta nel centro di. Il capo di stato, in partenza per l'Indonesia per il G20, ha dichiarato che i morti sono sei e i feriti 53."E' stato un vile", ha ...L'attentato che ha causato morti e feriti a Istanbul è avvenuto in Istiklal Caddesi, nel cuore della città turca in una zona ad altissima frequentazione e proprio per ...Esplosione a Istanbul oggi in Istiklal Caddesi, nel cuore della città turca. «Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e ...