(Di domenica 13 novembre 2022) Come ogni domenica l’appuntamento su Canale 5, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con, il talent show di successo che vede alla conduzione Maria De Filippi. Protagonisti giovani talenti, che hanno deciso di mettersi in gioco e di studiare, con la speranza di poter arrivare al serale, tra sfide, esibizioni e gare. E proprio oggi pomeriggio arriverà a giudicare i ballerini la coreografaDi. View this post onA post shared byDi(@di) Cosa sappiamo suDiDiè una nota coreografa e ballerina. Sappiamo che è nata a Taranto, è pugliese, ma non abbiamo molte informazioni ...

Il Corriere della Città

La coreografaDigiudicherà la sfida doppia di ballo. Il vincitore di ogni sfida, per un totale di due concorrenti di Amici, si esibiranno nella finale di Tu Sì Que Vales in programma su ...Per quanto riguarda la commissione di canto vedremo protagonisti il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio, Stash e Michele Bravi, mentre per il ballo ci sarà la coreografaDe. Amici: gli ... Irma Di Paola ad Amici 22: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, foto e Instagram Come ogni domenica l’appuntamento su Canale 5, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con Amici, il talent show di successo che vede alla conduzione Maria De Filippi. Protagonisti giovani talenti ...Tantissimi ospiti ad Amici domenica 13 novembre. Nel nuovo speciale con il programma guidato da Maria De Filippi cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo per giudicare i concorrenti in sfida.