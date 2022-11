Inzaghi | “Il campionato ha preso una direzione diversa per quello che sta facendo il Napoli”

Dopo questo turno la Serie A si ferma per il Mondiale in Qatar : iltornerà a gennaio. ... Però non basta e la vittoria va alla squadra di, che sale così a 30 punti in classifica. Il ...(35' st Gosens ng) DZEKO 8 Un'altra doppietta, per un totale di 6 reti in 15 gare di, 9 (... (39' st Correa ng)7 Chiude l'anno con la prima vittoria stagionale in uno scontro diretto,...Il tecnico dell'Inter: 'Sbagliato l'approccio nelle ultime due partite' BERGAMO (ITALPRESS) - 'Le ultime due partite abbiamo sbagliato ...Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta ai microfoni di DAZN. "Oggi abbiamo incontrato una grande Atalanta che ci ha creato problemi, poi abbiamo fatto ...