Inter | Inzaghi | «Sappiamo che in campionato dobbiamo cercare di migliorare il nostro percorso»

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta. «Sappiamo che il percorso indica il cammino, soprattutto in queste partite. Oggi troviamo un avversario tosto, che viene da due sconfitte consecutive, e sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. Napoli? Tutti guardiamo le altre. Eccetto il Napoli tutte abbiamo avuto un percorso simile, loro stanno facendo qualcosa di incredibile per vittorie e punti. Mancano ancora 23 o 24 partite, c'è ancora spazio e tempo.»

BERGAMO - Dopo il brillante successo ottenuto a San Siro contro il Bologna, l'Inter è chiamata a trovare conferme nella difficile sfida esterna contro l'Atalanta. La formazione di Gasperini è reduce dall'inaspettata sconfitta di Lecce. In programma alle 12.30, la sfida tra Atalanta e Inter. Appaiati in classifica a quota 27 punti, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi vanno a caccia di una vittoria.