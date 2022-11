Agenzia ANSA

Uno studente di 15 anni di un istituto superiore di Ravenna, durante le lezioni si è affacciato dalla sua scuola per gridare un insulto agli agenti di una Volante della Polizia di passaggio ed è stato ...Giunti sul posto, isi sono messi alla ricerca dell'uomo che è stato rintracciato, in ... Alla vista degli agenti ha iniziato a inveire e insultarli, proferendoe ingiurie. Alla ... Insulti a poliziotti da finestra scuola, denunciato 15enne - Cronaca (ANSA) - RAVENNA, 13 NOV - Uno studente di 15 anni di un istituto superiore di Ravenna, durante le lezioni si è affacciato dalla sua scuola per gridare un insulto agli agenti di una Volante della ...Un nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma. Gli attivisti hanno bloccato questa mattina il traffico al Colosseo. (ANSA) ...