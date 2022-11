LA NAZIONE

Epilogo giudiziario per l'operazione antidroga 'Quanto basta' conclusa nel maggio scorso dal commissariato di polizia di ...Davanti la Corte d'appello è stata infatti concordata con la Procura generale una pena dianni e quattro mesi di reclusione Gli ex vertici di Banca Etruria, nel processo con rito abbreviato in ... In tre patteggiano nove anni per spaccio - Cronaca - lanazione.it Tribunale L’udienza preliminare a carico degli undici imputati si è chiusa così. L’accusa è di aver utilizzato false società cooperative per fatturare Pene fino a cinque anni di carcere e centinaia di ...che davanti alla Corte d'appello di Firenze hanno scelto il rito del patteggiamento per una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. In primo grado, nel processo con rito abbreviato svoltosi ...