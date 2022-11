(Di domenica 13 novembre 2022) AGI - Insono aumentate a quasi 3lecostrette a chiederepercon la consegna di pacchi alimentari in dono o nelle mense di carità diffuse lungo tutta la Penisola. Emerge dalle analisi di Coldiretti su dati del rapporto 2022 del Fondo per l'europeo agli indigenti (Fead) che evidenzia un aumento del 12% degli indigenti innell'ultimo anno, diffusa in occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco. "Un'emergenza sociale senza precedenti dal dopoguerra, provocata dal mix micidiale covid e crisi energetica, la cui drammaticità – sottolinea Coldiretti – è evidenziata dal fatto che il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per cibarsi hanno superato quota 600mila, ...

AGI - Insono aumentate a quasi 3le persone costrette a chiedere aiuto per mangiare con la consegna di pacchi alimentari in dono o nelle mense di carità diffuse lungo tutta la Penisola. Emerge ...Ecco perché l'allenatore campione d'ha rispedito al mittente le critiche piovute negli ... IL CREDO DI PIOLI - Troppo eclatante la situazione di mister 35De Ketelaere, sempre più spesso ... In Italia 3 milioni di persone chiedono aiuto per mangiare Tre milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare, 600mila sono bambini: è l'allarme di Coldiretti nella Giornata dei poveri voluta da Papa Francesco.Iscrizione avvenuta con successo. Io credo che il mio modo di pensare sia stato positivo e costruttivo nei confronti dei miei giocatori. Era normale, per quello che mi aspettavo io, dargli il tempo di ...