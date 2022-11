Il Wsj | «Usa in pressing su Zelensky per trovare una soluzione “realistica” per i negoziati con la Russia Richiesta la rinuncia alla Crimea»

(Di domenica 13 novembre 2022) Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, avrebbe consigliato al presidente ucraino Volodymyrdi prendere in considerazione una posizione negoziale «», al fine di di avviare colloqui di pace con la. È quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti diplomatiche vicine ai dossier. Sullivan avrebbe richiesto al presidente ucraino un approccio «più aperto» al dialogo con Mosca, invitandoe i suoi funzionari a «formulare richieste e priorità realistiche per i colloqui, possibilmente riconsiderando il loro obiettivo dichiarato di ripristinare il controllo sulla», annessanel 2014. Le proposte sarebbero state avanzate durante un incontro a Kiev lo scorso 4 novembre, quando il ...

