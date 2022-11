Il team italiano Polimove batte tutti in Texas nella gara per auto a guida autonoma

AlVolante

Il pilotaclasse 1999, nativo di Feltre, ha infatti conquistato il titolo di ' Best Independent Rider ', rendendo ancora più speciale il weekend per ildi Borgo Panigale. A Mandalika, l'...Ci sarà unpresente: si tratta proprio di Andreas Seppi, che recentemente ha deciso di ... Le quattro squadre Il serbo, su cui sono puntati i principali riflettori, guiderà ilFalcons: con ... Il Panda Raid 2022 raccontato da un team italiano “Quando si pensa alle api, molti pensano al miele. Noi pensiamo all’impollinazione e alla connessione che le api creano all’interno degli ecosistemi”. Niccolò e Riccardo vengono dalla provincia di Com ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...