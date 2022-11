Il ristorante l' Asina Luna di Peschiera Borromeo | si aggiudica l' undicesimo posto della speciale classifica Italy' s 21 Top Steak House

...via di Guinceri " Livorno Il Braciere di Eraclea " Eraclea (Venezia) Antica Trattoria del Reno " Bologna Da Antonio il Macellaio " Panarea (Messina) Griglieria Varrone " MilanoLuna "...... ci siamo sentiti rispondere dall' altra parte del telefono da una buyered arrogante che non ...persone cinesi me le facevo scrivere dalla proprietaria del Singapore (il miocinese ...Ancora una conferma per lo chef Riccardo Succi, che dopo essere entrato fra i 101 i migliori ristoranti di carne al mondo entra prepotentemente fra i 21 ristorante di bistecche migliori d’Italia.C'è una stella (bresciana) che brilla più delle altre nella nuova guida Michelin Italia edizione 2023: è la "Stella Verde" assegnata al ristorante Il Colmetto di Rodengo Saiano, capitanato da chef Ric ...