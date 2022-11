Il Psg batte l’Auxerre per 5-0 | i parigini sono gli unici a tenere il ritmo del Napoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Il PSG vince 5-o al Parco dei Principi e sale a quota 41 punti. La squadra guidata da Galtier si porta subito in vantaggio grazie al gol del solito Mabppé all’undicesimo, unico squillo nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di casa parte più convinta e inizia a dilagare. Nell’arco di sei minuti vanno in rete Soler (51?) e l’ex Inter Hakimi (57?). Al termine della partita arrivano poi i gol di Renato Sanches (81?) e di Ekitike (84?). Il PSG è l’unica squadra, nei cinque migliori campionati d’Europa ail passo del. Infatti, come gli azzurri, ha collezionato 13 vittorie e 2 pareggi. Altro dato in comune con ilè lo 0 nella casella sconfitte. La squadra di Messi, Mabappé e Neymar è l’unica imbattuta, insieme alla squadra di Spalletti, nei maggiori campionati europei. Numeri che sottolineano la grande stagione degli ...

