Il protocollo che fa obbedire gli elettrodomestici anche se parlano ' lingue' diverse

(Di domenica 13 novembre 2022) AGI - Dopo la presentazione delle specifiche e il lancio del programma di certificazione, giovedì ad Amsterdam la Connectivity Standards Alliance ha reso noti i primi risultati delMatter, sistema che intende semplificare l'interoperabilità dei dispositivi connessi per la “casa intelligente”, e ha presentato i primi 190 prodotti che lo adotteranno. Nato nel 2019 dall'esigenza di unificare i diversi dispositivi intelligenti all'interno delle case sotto uno standard comune, il progetto Matter è riuscito in tre anni a riunire le aziende sotto un unico obiettivo, parlare un'unica "lingua" all'interno della casa smart: vuol dire la possibilità di configurare e controllare tutti i prodotti compatibili con un unico controller, che sia Amazon Alexa, Google Home, Samsung o Apple. Tra i dispositivi compatibili con Matter presentati ad Amsterdam ci sono luci ...

