Il passaggio “Pierantonio Cividini” | una “galleria” nell’arte contemporanea in centro città

(Di domenica 13 novembre 2022) Bergamo. La forza dell’abitudine può fare brutti scherzi: frequentare gli stessi luoghi oppure transitare per la medesima strada ogni giorno ci impedisce di notare particolari visibili anche a un occhio distratto. Un esempio è la copertura di”, vicolo neldi Bergamo chiamato a collegare via Girolamo Tiraboschi e via Antonio Ghislanzoni. La “”, inserita all’interno del “condominio Boschetti” progettato nel 1953 dagli architetti Luciano Galmozzi e Massimo Boschetti, venne infatti abbellita alla metà del Novecento da Erminio Maffioletti e Domenico Rossi che puntarono su una prova artistica particolarmente ardua. Sfruttando i diversi interventi di “abbellimento artistico” previsti dalla legge numero 717 del 1949 e promossi dal Comune di Bergamo, i due artisti ...