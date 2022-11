Il Papa | “Non lasciamoci incantare dalle sirene del populismo | ascoltiamo il grido dei deboli”

(Di domenica 13 novembre 2022) Città del Vaticano – “Nondel”, ma al contrario “ildei”, dei “migranti” dei “poveri”. E’ il monito che arriva dal pulpito della basilica di San Pietro, doveFrancesco presiede la messa per la VI Giornata Mondiale dei Poveri (istituita dallo stesso Bergoglio). Di seguito il testo completo dell’omelia pronunciata dal Santo Padre: Mentre alcuni parlano della bellezza esteriore del tempio e ammirano le sue pietre, Gesù risveglia l’attenzione circa gli eventi travagliati e drammatici che segnano la storia umana. Infatti, mentre il tempio costruitomani dell’uomo passerà, come passano tutte le cose di questo mondo, è importante saper discernere ...

...anche il Signore fa discorsi così negativi In realtà il suo intentoè essere negativo, è quello di donarci un insegnamento prezioso, cioè la via da di uscita da tutta questa precarietà'. Il...La pace è possibile,rassegniamoci alla guerra". Lo ha dettoFrancesco all'Angelus. Le parole di Lavrov "Gli Stati Uniti e la Nato stanno cercando di dominare la regione Asia - Pacifico ...La pace è possibile, non rassegnamoci alla guerra”. Così Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus rivolgendosi ai fedeli affacciato dal Palazzo Apostolico Vaticano.ROMA (ITALPRESS) – “Siamo vicini ai nostri fratelli ucraini. La pace è possibile, non rassegnamoci alla guerra”. Lo ha detto papa ...