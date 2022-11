Il padrone è ferito | il cane lo veglia e lo fa salvare - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 13 novembre 2022) Un uomo cade in un burrone lungo una strada di collina poco frequentata e non riesce più a risalire. Il suo quattro zampe fa in modo che un automobilista di passaggio se ne accorga e ...

Un uomo cade in un burrone lungo una strada di collina poco frequentata e non riesce più a risalire. Il suo quattro zampe fa in modo che un automobilista di passaggio se ne accorga e intervenga ...CANALE D'AGORDO (BELLUNO) - Paura nel cuore del paese: un lupo ha sbranato un piccolo cagnolino di compagnia sotto gli occhi del padrone. L'allarme sulla presenza del predatore ...