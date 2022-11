Il Padre Eterno è Liberale

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 13 novembre 2022) L’idea era quella di scrivere un libro con il mio professore Antonio Martino. Come dice il sottotitolo del libro che uscirà il 29 novembre (ma che potete preordinare su tutte le piattaforme digitali) la sua forza sono le sue “idee che non muoiono mai”. E dunque ho pensato di fare il libro anche senza di lui. Per noi liberali, per noi che lo frequentavamo, per noi che siamo diventati liberali grazie a lui, è stata una perdita incolmabile. Ma le sue idee, i suoi aneddoti, il suo modo di affrontare la vita e la politica rimangono. Il libro parte dunque con un ricordo di quando mi chiamò a fare il suo portavoce alla Farnesina. E si conclude con un’intervista zibaldone, che sarebbe dovuta essere solo la prima conversazione di una lunga serie, che il destino ci ha impedito di concludere. Ecco un piccolo assaggio: “Il primo governo Berlusconi giura a metà del maggio del 1994. Cerimonia ...