Il Nobel smonta l’emergenza clima E fioccano firme per la sua petizione

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 13 novembre 2022) di Franco Battaglia, dalla Verità dell’8 novembre 2022 Premioper la fisica nel 1973, Ivar Giaever è il primo firmatario di unadi oltre 1200 scienziati (preminentemente fisici, geofisici, astrofisici e geologi) che avvertono l’universo mondo che non v’è alcuna emergenzatica. Ma l’universo mondo preferisce ascoltare Greta Thunbergh: è così che va l’universo mondo. Se cercate su Google-video “Ivar Giaever global warming” trovate il video di due memorabili conferenze del premio, una del 2012, l’altra del 2015. Quest’ultima è trasmessa dallo Heartland Institute, un think tank (e anche un action tank, come amano precisare) americano promotore del libero mercato. Per coloro che non hanno voglia o tempo di seguire le due conferenze ne ho approntato un estratto. La grande bufala sul ...