Il Nevada decide la sfida in Senato | chi ha vinto le elezioni Usa

(Di domenica 13 novembre 2022) I democratici mantengono il controllo delamericano per i prossimi due anni a seguito delledi midterm. Fondamentale per tale risultato la vittoria indi Catherine Cortez Masto che ha battuto il repubblicano Adam Laxalt, dato favorito fino a pochi giorni fa. Un importante successo per il presidente Joe Biden che esulta: "Una vittoria e una rivincita per il partito. Gli elettori hanno respinto i repubblicani”. Il capo della Casa Bianca gongola anche perché la sconfitta spacca il Grand Old Party con molti conservatori che accusano Donald Trump per il fallimento, ma lui respinge le critiche.