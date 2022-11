Il Milan batte la Fiorentina con un’autorete al 92esimo

(Di domenica 13 novembre 2022) Illa2-1 grazie a un autogol viola al. I rossoneri di Pioli riescono così a evitare di scendere a meno dieci dalla squadra di Spalletti. Partita strana e rocambolesca con gol di Leao dopo due minuti. Pareggio di Barak grazie a una deviazione. Nel secondo tempo grandi proteste per un fallo su Ikone che sembrava rigore per la. Ilha rischiato di subire il 2-1. Poi, però, quando la partita sembrava incanalata sull’1-1, ecco l’autorete di Milenkovic. Anche in questo caso proteste della squadra di Italiano per un presunto fallo di Rebic su Terracciano in uscita. Il Var ha dato ragione alche alla fina ha vinto ed è riuscito a rimanere secondo a otto lunghezze dal Napoli. Così si va alla sosta per il Mondiale, se ne ...

Secondo posto in classifica per la compagine interista, a quota 30 e a pari punti cone Lazio, che giocheranno piu' tardi. L'Atalanta invece non riesce più a vincere: terza battuta d'arresto ...Ultima giornata prima della sosta per i Mondiali. L'Interin rimonta (2 - 3) l'Atalanta con super Dzeko. La squadra di Mourinho (espulso) strappa al 95' un punto ai granata grazie a Matic. Monza - Salernitana 3 - 0 e Verona - Spezia 1 - 2.