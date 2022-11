Il messaggio di Spalletti alla squadra prima della sosta del mondiale

CalcioNapoli24

La realtà è che maiha allenato una prima favorita per il titolo: non lo era alla Roma, ... se non andiamo errati), basti ilInstagram del sud - coreano Kim Min - Jae, che pochi ...Il ritorno del nigeriano poi ha dato un'arma in più ache ha saputo creare un gioco ... Ilè stato pubblicato poco dopo che il 9 azzurro è caduto nell'area friulana reclamando un ... Sosta Mondiale, il messaggio di Spalletti alla squadra dopo l'Udinese La squadra di Spalletti è una squadra magnifica che pratica calcio tecnico in movimento con una fluidità rarissima in tutto il continente e finora non ha mai inviato alcun segnale di benché minimo ced ...Spalletti e il Napoli continuano la marcia trionfale: contro l'Udinese al Maradona è arrivato l'undicesimo successo di fila ...