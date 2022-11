Il grande affare dell’inceneritore di Roma | terreni “d’oro” | chi ci guadagna? E resta il mistero del fosso

(Di domenica 13 novembre 2022) Emergono sempre più dati sconcertanti riguardo il terreno su cui dovrebbe sorgere il termovalorizzatore voluto dal sindaco diRoberto Gualtieri. Dopo l’offerta da parte di un altro venditore a una cifra inferiore di circa 3 milioni di euro per un terreno con le stesse caratteristiche in un luogo limitrofo, ecco che si scopre la cifra di acquisto originaria dell’area. Attraverso una ricerca catastale, infatti, abbiamo trovato la cartografia originale del terreno per il quale l’Ama, l’azienda municipalizzata che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nella Capitale, ha avuto il mandato di acquisto. Prezzo offerto 7.462.275 euro. Si tratta di un’area di circa 10 ettari non interamente industriali intestata all’Immobiliare Palmiero. Gli atti di acquisto originali risalgono al 2002, il 5 aprile e il 18 dicembre: uno, di circa 7 ettari, è stato ...

Dieci ettari di "pratone" sulla via Ardeatina e un vecchio permesso a costruire risalente al 2002. Dall'altra parte della consolare il nuovo hub di Amazon. Un chilometro e mezzo più in là, la tanto di ...