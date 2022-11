Il gladiatore | tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5

(Di domenica 13 novembre 2022) l: trama, cast, frasi e streaming delsu5 Questa sera, 13 novembre 2022, alle ore 21,20 su5 va in onda Ilcolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, interpretato da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed e Tomas Arana. Crowe interpreta il fedele generale Massimo, che viene tradito quando Commodo, l’ambizioso figlio dell’imperatore Marco Aurelio, assassina il padre e s’impossessa del trono. Ridotto in schiavitù, Massimo ricompare nell’arena tra le file dei gladiatori per vendicare l’assassinio della sua famiglia e del suo imperatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nell’anno 180 d.C. il generale Massimo Decimo Meridio guida l’esercito romano alla vittoria durante la guerra ...

Tag24

...il suo profilo migliore quando ti getta al centro dell'arena in veste di indomitodell'... difficilmentequesto sazierà la fame di quanti si aspettavano una storia particolarmente ...Quandosembra perso, la madre cerca conforto nella preghiera e il ragazzo improvvisamente si ... Su Canale 5 dalle 21.20 Il. Il generale che divento' schiavo. Lo schiavo che divento' ... Il Gladiatore stasera in tv, tutto sul capolavoro con Russel Crowe Il Gladiatore stasera in tv su Canale 5 alle 21.30. Tornano le grandi emozioni del film diretto da Ridley Scott, acclamato e noto per le gran ...La stella che non ti aspetti, dopo anni di gavetta in Veneto l'italo nigeriano è pronto per spiccare il grande salto ...