Il focolaio del covid al Grande Fratello Vip 7 si allarga | tutti i dettagli

(Di domenica 13 novembre 2022) La situazionealVip 7 si fa sempre più preoccupante. Sebbene all’inizio la produzione abbia cercato di non alimentare l’agitazione, ormai sono in tanti a chiedersi che cosa succederà nelle prossime ore e soprattutto come e se si arriverà alla puntata di domani sera su Canale 5. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7 Un nuovo annuncio di positività: c’è preoccupazione Poche ore fa un’altra vippona ha annunciato di essere positiva. Si tratta di Pamela Prati, che proprio ieri aveva fatto il tampone ed era risultata negativa. Stanotte l’ex primadonna del Bagaglino ha fatto il test e ha dato esito positivo. Pertanto, quando è uscita dalla Casa lei aveva il virus-19 in incubazione. La situazione è piuttosto preoccupante perché ha ...

Bassetti: "Il Covid non è più il virus2020" . Bassetti interviene sulscoppiato al GF Vip. Questo episodio "dimostra che questo è un virus altamente contagioso per chi ancora non lo ...Staremo a vedere quale decisione prenderà la produzionereality in merito alcreatosi all'interno della casa. Dai social Pamela Prati fa sapere ai suoi fan di essere positiva al covid: il focolaio iniziato nella casa del Grande Fratello VIP 7 si allarga ...