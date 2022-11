I topi amano la musica e ascoltano Lady Gaga i risultati di uno studio

Leggi su screenworld

(Di domenica 13 novembre 2022) L’ultimodei ricercatori dell’Università di Tokyo che hanno scoperto che iladi. Infatti, i roditori riuscivano a tenere il tempo di tutti i brani quando venivano riprodotti a 132 battiti al minuto, come gli esseri umani. L’autore principale dello, il professor Hirokazu Takahashi dell’Università di Tokyo, ha dichiarato in un comunicato stampa: “Per quanto ne sappiamo, questa è la prima relazione sulla sincronizzazione innata del battito negli animali che non è stata ottenuta attraverso l’addestramento“. Laincludeva Born This Way di, Another One Bites the Dust dei Queen e una sonata per pianoforte di Mozart, oltre a Beat It di Michael Jackson e Sugar dei ...