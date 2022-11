I democratici conquistano il Senato | Trump travolto dalle critiche

(Di domenica 13 novembre 2022) Con la vittoria, in Nevada, di Catherine Cortez Masto, non bisogna aspettare il ballottaggio in Georgia: ihanno la maggioranza al. E alla Camera si preannuncia una sconfitta contenuta. I repubblicani incolpanodella sconfitta

Usa: in Nevada vincono ichela maggioranza al Senato Un'aria diversa si respira invece sull'altro versante dell'Atlantico. Il presidente Usa Joe Biden si appresta ad ...Così però non è stato: ihanno mantenuto il controllo del Senato e alla Camera sono in ... come di fatto ha già lasciato intendere TEXAS - I repubblicanianche il Texas , dove è ...La democratica Catherine Cortez Masto nelle elezioni Midterm è stata rieletta in Nevada. La sua vittoria regala ai dem il controllo del Senato. E' ...In Nevada e Arizona si prevede la vittoria dei candidati Democratici: Catherine Cortez Masto e Mark Kelly. Per sapere chi vincerà in Georgia tra il senatore democratico Warnock e lo sfidante repubblic ...