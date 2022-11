I caccia si sono alzati in volo | non vengono da Mosca | il raid che stravolge la guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Sirene antiaereerisuonate subito dopo le 9 in tutta l'Ucraina, con il governo ucraino che ha esortato le persone a rifugiarsi. Lo riporta il quotidiano Ukrainskaya Pravda. La causa dell'allarme è nel decollo di un aereo Mig-31K, che potrebbe essere armato con missili Kinzhal, dall'aeroporto di Machulishchi in Bielorussia. Un altro aereo da combattimento era decollato dall'aeroporto di Baranovichi diversi minuti prima. Intanto l'Ucraina sta costruendo un muro al confine con la Bielorussia, considerata da Kiev un alleato chiave della Russia. Lo ha affermato il vice-capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, come riporta Kiev Independent. Il muro di cemento sarà rinforzato con filo spinato, un fossato e un terrapieno per fortificare il confine con la Bielorussia, ha detto Tymoshenko, aggiungendo che il muro si estende già per tre chilometri e la ...