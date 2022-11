I Bocelli cantano per la famiglia reale inglese alla festa delle forze armate | sono gli unici italiani video

(Di domenica 13 novembre 2022) Andrea, Matteo e Virginiasiesibiti davanti ai nuovi reali d’Inghilterra, Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla, e al primo omaggio fatto dall’Inghilterra ad Elisabetta II. Dopo essere stati ospiti lo scorso NataleCasa Bianca, gli artististati gliinvitati a partecipare all’annuale Festival of Remembrance,Royal Albert Hall, evento centrale che commemora i caduti in guerra del Paese. Un appuntamento ancora più importante quest’anno perché è mancata quella che, per settant’anni, è stata il capo: la regina Elisabetta II. Elisabetta aveva sempre preso parte a queste celebrazioni diventando, ancora principessa, il primo membro femminile della ...

Andrea, Matteo e Virginia, accolti da applausi, hanno cantato 'The Greatest Gift', brano inedito estratto dal loro nuovo album 'A family Christmas', davanti a tutti i reali inglesi: oltre a ... I Bocelli cantano per i la famiglia reale inglese - Ultima Ora Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti davanti ai nuovi reali d'Inghilterra, re Carlo III e la regina consorte Camilla: dopo essere stati ospiti lo scorso Natale alla Casa Bianca, gli artis ...