Hockey pista | Mondiali Femminili 2022 | l’Italia cede al Portogallo Le azzurre chiudono al quarto posto

(Di domenica 13 novembre 2022) L’avventura della nazionale italiana femminile aidi(in quel di San Juan) si ferma ai piedi del podio. Nella finale 3-4°infatti, lehanno ceduto per 0-3 al, che si è preso così il bronzo iridato. LA CRONACA All’Aldo Cantoni la partita inizia in maniera bloccata, poi però sono le lusitane a prendere il sopravvento. Un paio di chance coi tiri liberi, neutralizzati da Caretta, sino a quando, a meno di due minuti dal riposo, è Maria Severino a sbloccare la situazione per il gol che vale lo 0-1 e che manda le rossoverdi in vantaggio alla pausa. Nella ripresa, purtroppo la musica non cambia. Lapolla e compagne non riescono a pungere finendo per incassare ancora gol. Metà della seconda frazione, ancora lei: Severino sale ...