Hockey pista | Mondiali Femminili 2022 | l’Argentina è campione del mondo! Battuta nettamente la Spagna

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) A San Juan, dove sono in corso i World Skate Games, idisi sono conclusi. La vittoria della rassegna iridata è andata alle padrone di casa delche, nella finalissima contro la, si sono imposte col risultato di 3-0. Ecco come sono andate le cose. LA CRONACA All’arena Aldo Cantoni si registra il tutto esaurito per l’incontro fra le beniamine locali e le “Furie Rosse”. Pronti via e la finale è già indirizzata: doppietta, in meno di dieci minuti, di Julieta Fernandez per il 2-0 che esaltae colpisce la. Le iberiche sono incapaci di reagire: si va al riposo con questo risultato. Nella ripresa la musica non cambia. Le ospiti hanno solo una chance: a diciotto minuti ...