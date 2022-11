Hockey ghiaccio | Sárközy Tamás Memorial Tournament | l’Italia batte la Francia e vince il torneo agli shoot out

(Di domenica 13 novembre 2022) L’avventura di Mike Keenan con la nazionale italiana disusi apre nel migliore dei modi. Il Blue Team infatti si è aggiudicato questa sera il, noto anche come Euro IceChallengendo 4-3 la-out, al termine di una partita palpitante. LA CRONACA DEL MATCH A Budapestparte fortissimo. Pronti via e arrivano subito due reti: la prima di Brunner, imbeccato da Sanna, e la seconda – in powerplay – di Pietroniro, assistito da Trivellato e Mantenuto. Si va sul 2-0, ma i transalpini reagiscono. Botta e risposta di gol sull’asse Koudri-Frank: per un minuto, dopo il primo quarto d’ora, lo score si sistema sul ...

