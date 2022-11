Hellas Verona-Spezia | Nzola | “Vittoria importante | non ci poniamo limiti”

(Di domenica 13 novembre 2022) Grande protagonista dellaesterna delloper 2-1 sull’si è presentato ai microfoni di Dazn nel post partita: “Quella di oggi è unaper noi. Io sto molto bene qui e sento la fiducia della società e questo mi trasmette tanta forza. Noi cercheremo di andare il più lontano possibile senza porci”. L’attaccante ha voluto dedicare un pensiero al compagno di squadra Dragowski, che ha subito un brutto infortunio e dovrà saltare il Mondiale. “Dedico la mia doppietta e laa Dragowski. Sono molto dispiaciuto per lui. Spero possa tornare presto” SportFace.

Eurosport IT

Brillante successo degli aquilotti andati sotto e vicini al portiere polacco che si infortuna ed è costretto a rinunciare ai ...Così Luca Gotti dopo la vittoria in rimonta ottenuta al Bentegodi col. Il tecnico dello Spezia si sofferma sul contributo di Nzola, oggi protagonista di una doppietta, nella squadra ligure. "E'... Hellas Verona - Spezia live: Calcio - Serie A L'Hellas Verona cade ancora contro lo Spezia. I tifosi non ci stanno e contestano la squadra. Dieci sconfitte consecutive, ultimo posto in classifica e l'ennesimo ko. L'Hellas Verona tocca il punto pi ...