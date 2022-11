Gyrokinesis | l’allenamento che migliora la postura e rafforza i muscoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Un tipo di allenamento perre il benessere del corpo e della mente, alleviare le tensioni,re lae fornire un sollievo ai dolori articolari. Questo e molto altro è®, una tipologia di allenamento che sta conquistando sempre più appassionati di tutte le età. Il suo creatore, l’ex ballerino Juliu Horwart, aveva messo a punto degli esercizi che gli consentissero di recuperare dai traumi in cui era incorso durante la sua carriera artistica. Dopo aver danzato in compagnie internazionali negli Stati Uniti, Horwart ha dovuto dire addio al palcoscenico in seguito a un problema al tendine d’Achille e a un’ernia al disco. Da quel momento in poi ha iniziato un percorso riabilitativo fatto di yoga e meditazione che l’hanno portato a sperimentare nuove tecniche di allenamento. Il suo metodo, ...

