Guerra Ucraina-Russia | Kiev | Mosca negozierà dopo la liberazione del Donbass” Emergenza umanitaria a Kherson | il sindaco | “I russi hanno distrutto le infrastrutture idriche”

(Di domenica 13 novembre 2022) Papa: «E’ in corso il terzo conflitto mondiale». Domani incontro Biden-Xi al G20. Scoperta una stanza per le torture a Mykolaiv. Zelensky: «Libereremo anche la Crimea». Medvedev: «Non abbiamo ancora usato tutto l’arsenale»

Dopo quasi nove mesi diè arrivato un momento di svolta tra Russia ed. La ritirata dell'esercito di Mosca da Kherson, importante città e snodo dell'area meridionale del paese guidato da Volodymyr Zelensky, ...Oggi l'ha riconquistato quasi la metà dei territori occupati dalla Russia dall'inizio dellae non è ancora chiaro se le sue controffensive finiranno qui. Il politologo Abbas Gallyamov ...ROVIGO - Proprio a Rovigo si sono finalmente ricongiunte le strade di un padre ucraino di 63 anni e suo figlio, nato in Ucraina, residente in Russia e oggi profugo con un futuro tutto da reinventare..L'ultranazionalista Aleksandr Dugin ha rotto il silenzio e ha chiesto che il leader russo venga rovesciato e ucciso.